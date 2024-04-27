Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 29°. Yarın için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 30 Nisan 2024 Salı Mersin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°.
Bugün
29/
23
Yarın
31/
23
Salı
31/
23
Çarşamba
30/
25
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