Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bartın tepkisi: Bu da mı kader?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) partisini grup toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasına Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek başlayan Meral Akşener'in hükümete eleştirileri de vardı.

''YETKİLİLER KILLARINI KIPIRDATMAMIŞ''

Sayıştay raporuna ve iş müfettişlerinin uyarılarına dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkanı, ''Maden işçileri bile uyarmış ama Sayın Erdoğan'ın atadığı yetkililer kıllarını kıpırdatmamışlar. Felaketi öylesine izlemişler. Sonuç 41 kardeşimizi daha kurban verdik. Bu kor yüreğimize daha önce de düştü" diyerek tepki gösterdi.

Akşener, ''Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, ölümden de başarı hikayesi çıkarmaya kalktı. Empatiye yabancı olan bu arkadaş, Soma'da, 'Ölüm bu işin fıtratında var' demişti.

Akşener, Amasra'daki maden patlamasında yaşamını yitiren işçiler anısına, kürsüye baret takarak çıktı.

''BU DA MI KADER SAYIN ERDOĞAN''



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maden kazasına ilişkin yaptığı konuşmaya dikkat çeken Akşener, "İmanımızı sömürmeye kalkmak kimsenin haddi değildir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:



''Bir kazanın tüm şartları oluşmuş ve sen tedbir almıyorsan şartlar yerine gelir. 7 Ocak 2013'te Kozlu'da metan gazı patlaması oldu. Uzun süren yargı süreci başladı. Taşeron işi aksatmış, ekipleri göndermemiş. Tesisin güvenliğini tehlikeye atmış. Şirkette işin üstünü örtmüş. Yargı dedi ki 'Müessese müdürü tali kusurlu' dedi ve 4 yıl hapis verdi. Aileler isyan ettiler. Mahkeme, 4 yıllık hapis cezasını para cezasına çevirdi. O müessese müdürü ne oldu, TTK Genel Müdür olarak atandı. 8 canımızı kaybettiğimiz olayda ceza alan bir kişi kurumun en tepesine oturtuldu. Bu da mı kader Sayın Erdoğan''



Akşener, yöneticilerin asli görevinin ölümleri engellemek ve ölüm oranlarını dünya standartlarına getirmek olduğunu hatırlattı.