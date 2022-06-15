Akşener'den GES eleştirisi: Ortada gelir mi var?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ve bugün talep toplamasına başlanan Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (GES) uygulamasını eleştiren Akşener'in hedefinde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de vardı.

''Çare olarak sundukları, sözde kurtuluş reçeteleri, sadece vatandaştan yandaşa servet aktarımına yol açıyor'' diyen Akşener GES uygulamasına ilişkin şunları söyledi:

''Nebati Bakan’ın ışıltılı zihninin, son mucizesi ‘Gelire Endeksli Senet’ oldu. Bu öyle bir mucize ki ortada gelir yok. Sonradan öğrendik ki; Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün gelirlerini pazarlıyorlarmış. Bu gelirler, eskiden nereye gidiyordu? Devletin hazinesine. Yani millete. Peki şimdi nereye gidecek? Gelire Endeksli Senet’i alan, tasarruf sahibine. Yani; parayı vatandaştan kes, tasarruf sahibi bir azınlığa aktar, sonra da, utanmadan sıkılmadan, milletimize, “çözüm” diye pazarlamaya çalış''