Akşener'den hem iktidara hem de İBB'ye eleştiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.



İktidar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) eleştirilerde bulunan Akşener, "Bugün iktidarın da muhalefetin de amacı koltuklarını korumaktır." dedi.



"Bu vasat siyasete mecbur değilsiniz. Sesinizi duymayanlara, sorumluluktan kaçanlara mecbur değilsiniz. Sıkışınca tehditlere, hakaretlere başvuranlara, kötü ile daha kötü arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz." diyen Akşener, megakentin ranta boğulan bir şehir olduğunun altını çizdi.

"SORUNLAR KRONİKLEŞTİ"



"Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da sorunlar kronikleşti." diye konuşmasına devam eden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Elbette bir şeyleri değiştirmeye çalışanlar da oldu. İstanbul'a hizmet etmeye çalışanlar da oldu. O yüzden İstanbullunun faydalandığı hizmetler için taş üstüne taş koyanlara teşekkür ediyoruz. Ancak hala yetersiz kalan hizmetler var. İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı. Mesela eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehir yönetemez.



Aklı şahsi hesaplarında,sureti İstabullularda olanlar bu şehir yönetemez.



Sırtında ihmalleri taşıyanlar, koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez."

