Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen ve infaz yasası kapsamında tahliye edilen Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

Twitter hesabından ziyarete ilişkin bir fotoğraf paylaşan Çakıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim.''

Bahçeli de, 23 Mayıs 2018'de cezaevinden tedavi için hastaneye yatırılan Çakıcı'yı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ziyaret etmişti.



Çakıcı, infaz düzenlemesinin yasalaşmasının ardından geçtiğimiz nisan ayında cezaevinden tahliye edilmişti.

VİDEO: İNFAZ DÜZENLEMESİ KABUL EDİLDİ (ARŞİV)