Alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşını silahla ayağından vurdu

Eskişehir’de bir şahıs, alacak-verecek meselesi nedeniyle arkadaşınını silahla sol ayağından vurdu.

Alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşını silahla ayağından vurdu

Silahla yaralama olayı, 'de Hayriye Mahallesi Dumrul Sok üzerinde bir çay ocağında gerçekleşti.


ARKADAŞININ AYAĞINA ATEŞ ETTİ

Görgü şahitlerinin iddiasına göre çay ocağında oturan Ahmet A. isimli emekli esnaf ile bir başka esnaf ve aynı zamanda arkadaşı olan M.Ç. arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma başladı. Daha sonra tartışmanın büyümesinin ardından M.Ç. silahı ile Ahmet A.’yı sol ayağına bir el ateş etti.

Olay sonrası ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli M.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sol ayağından hafif şekilde yaralanan adama ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralı, daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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