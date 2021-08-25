Alaçatı'daki gece kulübü cinayetinde iki tutuklama

İzmir Alaçatı'daki gece kulübünün önündeki cinayetle ilgili iki kişi tutuklandı.

Daha önceden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, C.Ü., O.S., O.G. ve M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer şüpheliler F.B., M.T. ve H.N., ise bugün adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı F.B. ve M.T. tutuklanırken bugün gözaltına alınan işletmenin muhasebe sorumlusu H.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

F.B'nin emniyetteki ifadesinde eğlence merkezi önünde bir erkeğin 3 kadını darbettiğini, Alpay Kalyon'un da kavgayı ayırmak için araya girdiğini ancak kendilerine de bağırıp vurduğunu öne sürerek kendisini tutamayıp iş yerinden aldığı bıçakla Kalyon'a saldırdığını söylediği öğrenildi.



Olay, 21 Ağustos Cumartesi gecesi Alaçatı Ovacık mahallesindeki gece kulübünün önünde meydana gelmişti. Şiddete uğrayan kadınlara yardım etmek istediği belirtilen Alpay Kanyon, çıkan arbedede bıçaklanarak öldürülmüştü.

