Aleyna'nın ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında; Aleyna Ağgül ve zanlının sosyal medya hesaplarıyla cep telefonları incelendi. Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ndeki çalışmaların ardından dosya, Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.



Raporu inceleyen hakim, iş insanı Gökhan A.'nın tutuklanmasını talep etti.



Kısa sürede yakalanan zanlı, "İntihara teşvik, şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal" suçlamalarıyla tutuklandı.



Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili daha önce de gözaltına alınan iş insanı Gökhan A. ve oğlu, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

