Algün İnşaaat'tan Düzce'ye dezenfeksiyon tüneli

Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanımız, küresel bir salgın olan Korona Virüs (Kovid-19) karşısında alınan tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanımızın salgının ekonomiye karşı etkilerini azaltmaya yönelik alınan kararlarla ilgili yapmış olduğu açıklamaları biz şöyle yorumluyoruz: “Biz devlet olarak yanınızdayız, ekonominin çarkları dönmeye devam etsin, vatandaşımızın sağlığını koruyalım ama ekonomik istikrarı da kaybetmeyelim.”



Bu sebeple biz de Algün İnşaat olarak, işlerimize devam ederken Korona Virüs (Kovid-19) tehlikesinin etkilerini azaltmak ve sağlığımızı korumak için “Dezenfeksiyon Tüneli” projesi için de çalışmalara başlamıştık. Çalışmalarımızın sonucu olarak Algün Plaza girişine; çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve tüm Düzce halkımızın yararlanabileceği 4 m uzunluğunda, 2,5 m yüksekliğinde bir dezenfeksiyon tüneli kurduk. Bu tünel sayesinde vatandaşlarımız sosyal mesafeyi koruyarak, tünelin içinden geçecek ve elbiselerinin üzerinde var ise zararlı maddeleri dezenfekte edebilecekler. Tünelin içindeki dezenfektan malzemesinin insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi yoktur. Virüs ile mücadelede en önemli unsurlar, sosyal izolasyon ve hijyendir."



İçinden geçilen bu zorlu günlerin dayanışma içinde aşılacağını ve tedbirlerin en büyüğünün evde kalmak olduğunu ifade eden Algün, "Dezenfeksiyon tüneli ile bu mücadeleye bir nebze de olsa katkıda bulunabildiğimiz için mutluyuz" dedi.