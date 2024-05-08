Bolu'da 19 yıllık sır cinayet çözüldü

Bolu’da 19 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayetin zanlısı, polis ekiplerince yakalandı.

Bolu'da 19 yıllık sır cinayet çözüldü

Edinilen bilgiye göre, 12 Mayıs 2005 tarihinde ’nun Salıbeyler Mahallesi’nde S.D. (29) ölü bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahsın cinayete kurban gittiği belirlendi. 19 yıldır faili meçhul olan cinayetin düğümü 2024 yılında çözüldü.

Yıllardır Bolu’da yaşadığı tespit edilen cinayetin zanlısı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı İ.Ç. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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