Ali Babacan: Masa dağılmadı, bir parti kalktı sonra tekrar geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cuma günkü altılı masadan ayrılma kararına ilişkin, "Farklı görüşleri varsa pazartesi gelebilirlerdi. Cuma günü 'biz yokuz bu işte' açıklamasını beklemiyorduk açıkçası. Üzüldük tabii. Açıkçası biraz yaralayıcı üslup vardı." dedi.



Babacan, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Meral Akşener'in altılı masadan kalktığı gün yaşananları anlatan Babacan, Akşener'in tekrar dönüş kapısını açık tutmaya özen gösterdiklerini vurguladı.



Ali Babacan, perşembe günü 6 genel başkanın bir araya gelerek, ilk defa cumhurbaşkanı adayının ismini zikrettiklerini belirterek, "2 bin 300 maddenin her birinde uzlaştık. Bunlar bitince, 'Takım kaptanı kim olacak?' diye ilk kez perşembe günü oturduk. İlk defa açık açık genel başkanların çoğu, Kemal Bey'in de ismini zikrederek 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını uygun görüyoruz.' dedik. Sayın Akşener'in farklı fikirleri vardı. İlk oturumda uzlaşma olmadı. 5 imza ile açıklamanın doğru olmayacağını söyledim." diye konuştu.



"BİRAZ YARALAYICI ÜSLUP VARDI"



Babacan, toplantının ikinci oturumunun pazartesi yapılması fikrinin kabul gördüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Pazartesi saat 14.00'te toplanacağız dedik. 6 imzalı deklarasyonu yaptık, sonra akşam yemeğine geçip, sohbet ettik. Ortam gergin olsa akşam yemeğinde sohbet olmazdı. Görüşlerinde ısrarcı olabilirlerdi. Farklı görüşleri varsa pazartesi gelebilirlerdi. Cuma günü 'Biz yokuz bu işte' açıklamasını beklemiyorduk açıkçası. Üzüldük tabii. Açıkçası biraz yaralayıcı üslup vardı ancak duygular ayrı, rasyonalite ayrı şeydir. Olmaması gereken üslup ama belli ki İYİ Parti içinde zorlu süreç yaşanmış."



Pazartesi günkü randevu saatine kadar susma kararı aldıklarını anlatan Babacan, "Pazartesi saat 14.00'te, 'Sayın Akşener isterse yeri hazır, biz hazırız.' mesajını verdik. Zorlayıcı, dışlayıcı tutumumuz olmadı. Pazartesi önce oturduk birer kahve içtik. Sonra Sayın Akşener, CHP ve iki belediye başkanı ile konuşmasını anlattı. Bir ön şart ve dayatma olmadı masada." şeklinde konuştu.



"HERKESİN 'DOĞRU OLDU' DEDİĞİ MUTABAKATA VARDIK"



Babacan, daha sonra 12 maddelik ortak metne 6 partinin de imza attığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanı adayını belirledik ve büyük müjdeyi Türkiye'ye verdik. Mutabakatımız herkesin içine sindi. Öncesinde tartışmalar olabilir ama sonuç itibarıyla herkesin 'doğru oldu' dediği mutabakata vardık. O tartışmalar geride kaldı. Aslında masa dağılmadı, bir parti kalktı sonra tekrar geldi. Müzakere süreçlerinde tartışmalar olur. Aday kararımızı 4 günde verip işi bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU YEREL SEÇİMLERDEN SONRA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLABİLİR"



Babacan, "İki belediye başkanı, cumhurbaşkanının uygun göreceği zamanda, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaktır." şeklinde bir karar alındığını hatırlatarak, "Bu seçimden sonra sayın cumhurbaşkanının inisiyatifinde olacaktır. Bakanlıkların dağılımı konuşulmadı." dedi.



Altılı masanın genel başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları için milletvekili olmayacağını dile getiren Babacan, "Biz vekil olursak, cumhurbaşkanı yardımcısı olunca istifa etmemiz gerekir ki bu da Meclis'teki sayımızı eksiltir. Belediye başkanlarımızın cumhurbaşkanı yardımcısı olması, belediyeyi iktidara teslim etmek anlamına gelmemeli. Belediyeyi durup dururken seçime bir sene kala iktidara teslim etmemesi lazım. Belki mart yerel seçimlerinden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olabilirler." şeklinde konuştu.



"HUKUK NE DİYORSA O OLSUN ÇABASI BU"



Babacan, lügatlerinde devri sabık olmadığına işaret ederek, "Türkiye her dönem kazananın diğerlerini ezdiği, üstte çıkanın alttakileri ezdiği adeta nöbetleşe zorbalık dönemi yaşamış. Parlamenter sistem ve anayasa değişikliği ile bir daha bunları yaşamayalım, adalet bazında ve sağlam demokrasiyle yönetelim. Gücü eline geçirenin söylediği olmasın, hukuk ne diyorsa o olsun çabası bu. Kim kaybedecek? Bir kişi 5 yerden maaş alıyorsa artık bir yerden maaş alacak. Ya da ihale gibi görünen aslında davet usulü işler yapanlar." ifadelerini kullandı.



Babacan, oy pusulaları açıldığında DEVA Partisi olarak yer alacaklarını ve hiçbir partiyle milletvekili pazarlığı yapmadıklarını belirtti.



"PRENSİP OLARAK PARTİ KAPATILMASINA KARŞIYIZ"



Anayasa Mahkemesinin HDP kararına ilişkin de Babacan, şunları kaydetti:



"Daha önce açıklamıştık, prensip olarak parti kapatılmasına karşıyız. Suçun ferdiliği ilkesi var hukukta. İnsanlar suç işlemişse bireysel olarak düzgün yargı sürecinden sonra cezalandırılmaları doğal ama kurumu cezalandırmaya prensip olarak karşıyız. HDP'nin çizgisine bakarsanız, kapatılan bir sürü parti var. Kapatmakla siyasi çizgiyi değiştiremiyorsunuz, sadece tabelalar değişiyor. Seçime yakın zamanda parti kapatma tamamen operasyon olarak algılanırdı. Anayasa Mahkemesinin her iki kararını hukukçu arkadaşlarımız olumlu karşıladı. Bütün konularımızı meşru, demokratik siyaset içerisinde konuşacağız. Parlamentoda çözeceğiz. Masalarda çözeceğiz. En önemli adres TBMM'dir."



Babacan, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile görüşecek, HDP''ye bakanlık verilir mi?" sorusuna ise "Benim bildiğim kadarıyla böyle bir şey gündemde yok." yanıtını verdi.

"REHAVETE DÜŞÜLÜRSE KAYBEDERİZ"



Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Meral Akşener'e yazdığı mektuba ilişkin de Babacan, şunları kaydetti:



"Şahsi görüş, kurumsal değil. Kurumsal bir şey olsa HDP'den gelse yorum yapmak daha iyi olabilir. Seçmen olarak yazmış, dolayısıyla kendi tespitleri. Aday çıkarmaları kendi tercihleri. Biz isteriz ki muhalefetteki partiler, sadece HDP değil, herkes bizim adayımızı desteklesin. Ne kadar çok oy alırsak ilk turda açık ara kazanırız. 'Seçimi kazanmak garanti, cepte' diye rehavete düşülürse kaybederiz. "



"400 VEKİL ELDE EDERSEK SİSTEMİ HEMEN DEĞİŞTİREBİLİRİZ"



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'yla görüşme talebi olmadığını aktaran Babacan, "Sistemin genişlemesi mutabakatla olur. 6 parti mutabık kalırsa 7. parti gelebilir." dedi.



Babacan, parlamenter sisteme geçiş süreciyle ilgili 32 madde hazırladıklarını belirterek, "Meclis'te 400 milletvekili elde edersek sistemi hemen değiştirebiliriz. 400 milletvekili tuttursanız dahi 6 aya ihtiyaç var." diye konuştu.



Altılı masanın Afet Eylem Planı'nı ortak metne geçirdiğini anlatan Babacan, "Depremden tam bir ay sonra 6 Mart'ta detaylı çözüm raporu ortaya koyduk. 257 atılacak adım var." ifadelerini kullandı.



