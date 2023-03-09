NTV Özel | İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Akşener, Millet İttifakı'nın çimentosudur

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Millet İttifakı, on üç aylık çalışmanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.

Ama bu aşamaya, 4 gün süren sancılı bir sürecin ardından gelindi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itirazıyla başlayan kriz, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle aşıldı.

Millet İttifakı'nda yaşanan krize ve bundan sonraki aşamalara dair soruları İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, NTV'den Funda Görey'e yanıtladı.

''AKŞENER, MİLLETİ İÇİN ADIM ATTI''

İşte özel röportajdan öne çıkan başlıklar:

''Sayın Akşener, milleti için adım attı, Türkiye'nin önünü açmak için çalıştı. Bir hususun altını çizmek istiyorum. İYİ Parti ve Genel Başkanımız Meral Akşener, bu ülkenin aydınlık yarınlara kavuşması için yılmadan bugünlere geldi. Genel Başkanımız Millet İttifakı'nın çimentosudur.''

MASADA KRİZ NASIL AŞILDI?

''Herkesin kazanacağı bir fomülü hayata geçirdik.''

KRİZİ ÇÖZEN İMAMOĞLU-YAVAŞ FORMÜLÜ

''Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın başarılarıyla Türkiye'de yeni bir dönemin umudunu taşıdılar. Ve milletimizde bir heyecan uyandırdılar. Bizim ilkesel durumuşuzda bir farklılık olmadı. Biz halkın bu tercihini yeniden milletimizin huzuruna sunmayı başardık. Seçim kazanıldıktan sonra en uygun sürede atamalar yapılacaktır.''

HDP'DEN DESTEK İSTENECEK Mİ?

''CHP'nin ya da diğer partilerin başka partiyle görüşmesinde sorun yok. AK Parti de HDP ile anayasa görüşmeleri sürecinde HDP ile bir görüşme gerçekleştirdi.''

6'LI MASANIN ADAYI KILIÇDAROĞLU

"Parlamenter sisteme geçeceğiz, ve Genel Başkanımız Meral Akşener Başbakan olacak.''

LİDERLER ORTAK MİTİNG YAPACAK MI?

Nasıl bir çalışma yürütüleceğine dair tablo önümüzdeki günlerde netleşecektir. İYİ Parti olarak hazırlıklarımız var, haftaya netleşir.''

MUHARREM İNCE İTTİFAKA KATILIR MI?

''Genel Başkanımız da açıkladı, sayın Muharrem İnce çok tecrübeli bir siyasetçiydi. Aramızda görmekten memnuniyet duyarız ancak bu bizim verebileceğiz bir karar değil.''