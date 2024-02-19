TİCARETTE 15 MİLYAR DOLARLIK HEDEF



Azerbaycan’ın 7 Şubat’taki seçimler nedeniyle haksız uygulamalara maruz kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Azerbaycan heyetinin bu sene düzenlenecek toplantılara katılımı yönünde alınan karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik. Bu meclisin çatışma değil, bir diyalog platformu olması gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz.” dedi.



Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladığını söyleyen Erdoğan, hedefin 15 milyar dolar olduğunu ifade etti.



“KALICI BARIŞ İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT PENCERESİ AÇILDI”



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde Güney Kafkasya’nın da konuşulduğunu söyledi. “Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasının yeni bir ümit kaynağı olacağı şüphesizdir.” diyen Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan’la omuz omuza hareket ettiğini söyledi.

Erdoğan, “Karabağ’da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı.” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’de süren saldırılarının da konuşulduğunu anlattı.