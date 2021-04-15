Alkollü olarak ikinci kez direksiyon başında yakalandı, “Alkolü evde içtim” dedi

Isparta’da daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan sürücü, tekrar direksiyon başına geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde durdurulan bir aracın sürücüsü 0.53 promil alkollü çıktı. Yapılan incelemede isminin Nurullah A. olduğu öğrenilen sürücünün daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine 6 ay el konulduğu anlaşıldı.



“EHLİYETİMİ ALAMADIM, NASIL 2 YIL DAHA EKLİYORSUNUZ”

Polis, Nurullah A.’ya alkollü araç kullandığı için ehliyetine 2 yıl daha el konulacağını söyledi. Ancak Nurullah A., daha önce 6 aylığına el konulan ehliyetini 8 ay geçmesine rağmen vergi borcunu ödemediği için alamadığını belirterek, “Ben ehliyetimi alamadım. Nasıl 2 yıl daha ekliyorsunuz. Ben vergi mükellefiyim. Yazabildiğiniz kadar ceza yazın” dedi.

“ALKOLÜ EVDE İÇTİM, YOLDA MI İÇTİM”

Muhabirin "Sokağa çıkma yasağında neden dışardasınız, alkollü yakalandınız?" sorusunu yanıtlayan Nurullah A., “Bana serbest, nakliyeciyim. Alkolü evde içtim, yolda mı içtim” diye karşılık verdi.



MASKESİNİ ÇIKARIP YERE ATTI “ONDAN DA YAZ” DEDİ

Maskesini çıkararak yere atan Nurullah A., polisin uyarması üzerine “Yaz ağabey ondan da yaz, maskeden de yazın” diye konuştu. Polis, Nurullah A.’ya takması için yeni bir maske verdi.

Nurullah A.’ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 5 bin 848 TL, aracın sahibine de 2 bin 698 lira para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine ikinci kez alkollü araç kullandığı için 2 yıl el konuldu.