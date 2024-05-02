Alkollü sürücünün otomobille çarptığı kadın öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Mine Elmacıoğlu (55) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün 1,99 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücünün otomobille çarptığı kadın öldü

Kaza, saat 14.30 sıralarında Seki Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Bölgede bulunan serada çalışan Mine Elmacıoğlu’na, yolun karşısına geçmek istediği sırada S.B. (42) idaresindeki otomobil çarptı. Yola savrulan Mine Elmacıoğlu yerde hareketsiz kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığını kontrolde Mine Elmacıoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri şeritle bölgeyi güvenlik çemberine alırken, Mine Elmacıoğlu’nun cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye morguna kaldırıldı.

Mine Elmacıoğlu’na ait bir kıyafetin otomobilin ön camında kaldığı görüldü.

Alkollü sürücünün otomobille çarptığı kadın öldü - 1

SÜRÜCÜ 1,99 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü S.B.’nin yapılan kontrolünde 1,99 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca ‘tehdit’, ‘suç üstlenme’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından da sabıkası bulunduğu belirlenen S.B.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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