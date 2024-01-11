Alper Yeğin kimdir? İşte CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin'in biyografisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) 2024 Yerel Seçimleri için belediye başkan adaylarını belirlemeye devam ediyor. Sancaktepe'den daha önce İSTAÇ A.Ş’de Başkan Danışmanlığı ve Metro İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevlerini yürüten Alper Yeğin aday gösterildi. Peki, Alper Yeğin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Alper Yeğin kimdir? İşte CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin'in biyografisi

, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için adaylarını açıklamaya devam ediyor. Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklanan listeye göre İstanbul’daki 12 ilçenin daha belediye başkan adayları belli oldu. İşte, CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin'in biyografisi...

ALPER YEĞİN ?

Alper Yeğin, işadamı, siyasetçi ve yerel yönetim uzmanıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Metro İstanbul A.Ş'de üst düzey yönetici olarak görev almıştır.

Aynı zamanda İBB'nin iştiraklerinden biri olan İSTAÇ A.Ş'de danışmanlık yapmıştır.

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