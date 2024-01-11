Alper Yeğin kimdir? İşte CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin'in biyografisi

CHP, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için adaylarını açıklamaya devam ediyor. Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklanan listeye göre İstanbul’daki 12 ilçenin daha belediye başkan adayları belli oldu. İşte, CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin'in biyografisi...



ALPER YEĞİN KİMDİR?



Alper Yeğin, işadamı, siyasetçi ve yerel yönetim uzmanıdır.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Metro İstanbul A.Ş'de üst düzey yönetici olarak görev almıştır.



Aynı zamanda İBB'nin iştiraklerinden biri olan İSTAÇ A.Ş'de danışmanlık yapmıştır.

