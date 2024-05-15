Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin de sorumluluk almasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart’tan sonra muhalefet belediyelerinde yaşanan eş, dost, hısım, akraba atamalarının maşerî vicdanda nasıl yaralar açtığını hepimiz görüyoruz, ibretle takip ediyoruz. Gerek kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması gerekse nepotizmin engellenmesi noktasında muhalefetin de sorumluluk almasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin de sorumluluk almasını bekliyoruz

Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf paketinin ayrıntılarını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Erdoğan, tedbirlerin bütün kamuyu kapsadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin de sorumluluk almasını beklediklerini ifade etti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu malının korunmasına daima ihtimam göstermiş bir hükûmetiz.

Mali disiplinden taviz vermeyerek, ortalama bütçe açığının millî gelire oranını %2,4 seviyesinde tutarak bu hassasiyetimizi ispat ettik.

Şimdi bunu bir üst seviyeye taşıyoruz.

Talimatım üzerine tasarruf kültürünü ve verimliliği artırmak için ekonomi yönetimimiz kapsamlı bir çalışma yaptı.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin detaylarını Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey ile Hazine Bakanımız Mehmet Bey açıkladılar.

Birincisi, bu paket kamuda verimliliği arttırarak tasarrufu sağlamayı amaçlıyor.

İkincisi, bu paketle birlikte çok güçlü bir uygulama modelini hayata geçiriyoruz.

Üçüncü ve son olarak tedbirler bütün kamuyu kapsıyor.

Yani merkezî idareler, yerel yönetimler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler ve fonlar bu paketin kapsamındadır.

Bu çerçevede tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır.

Harcanan her kuruşun hesabını soran bir bakış açısını egemen kılıyoruz.

Böylece ülkemizin kaynaklarını çok daha verimli ve öncelikli alanlarda kullanabileceğiz.

Paketin sadece 3 yıllık bir hedef olarak görülmemesi gerektiğine inanıyorum.

Kamuda tasarruf kültürünü kurumsal bir niteliğe kavuşturarak bu konudaki farkındalığın sürekli yüksek kalmasını sağlayacağız.

Burada bir noktayı özellikle vurgulamak durumundayım.

31 Mart’tan sonra muhalefet belediyelerinde yaşanan eş, dost, hısım, akraba atamalarının maşerî vicdanda nasıl yaralar açtığını hepimiz görüyoruz, ibretle takip ediyoruz.

Gerek kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması gerekse nepotizmin engellenmesi noktasında muhalefetin de sorumluluk almasını bekliyoruz."

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