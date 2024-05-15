Rize'de feci kaza | Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Rize'de feci kaza | Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Emine Güven (40) yönetimindeki otomobil, ilçeye bağlı Ormancık köyü yolunda yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Sefiye Ergin (70) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile otomobilde bulunan Havva Erdem (70), Gülsüm Çiftçi (64) ve Dursun Erdem yaralandı.

Rize'de feci kaza | Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı - 1

Yaralılar, jandarma, AFAD ekipleri ve köylülerin de yardımıyla bulundukları yerden yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

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