Altılı masanın yol haritası yarın açıklanıyor

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulislere yansıyan bilgilere göre bu konuda kritik tarih 13 Şubat olarak gösteriliyor. Altılı masa aday öncesi, yarın geçiş sürecinin yol haritasını kamuoyu ile paylaşacak.

Altılı masanın yol haritası yarın açıklanıyor

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefiyle yola çıkan altılı masa, geçiş sürecinin yol haritasını yarın açıklayacak.

Ankara'daki toplantıda ayrıca, adayının seçim beyannamesinin de kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Geçiş Süreci Yol Haritasını ve Ortak Politikalar Metni'nin açıklanmasının ardından, tüm gözler 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayına çevrilecek.

Adaylık konusunda kritik tarih 13 Şubat. Bu tarihte 6 masanın ikinci tur son toplantısı, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Adayın o toplantıda belirlenmesi bekleniyor.

6'lı masanın son toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride ilk kez "Millet İttifakı'nın ortak adayı" ifadesi yer almıştı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, 6'lı masa Mart ayında resmen Mİllet İttifakı olarak yola devam edecek.

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