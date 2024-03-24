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Altınok'tan Yavaş'a takas cevabı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ın takas teklifine ilişkin "Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı." dedi.

Altınok'tan Yavaş'a takas cevabı
Turgut Altınok mal varlığını açıkladı

Turgut Altınok mal varlığını açıkladı

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Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Kırşehir Kaman Meşeköy Derneğince, Keçiören ilçesinde düzenlenen açık hava toplantısında konuştu.

Vatandaşlardan 31 Mart'taki seçimde destek isteyen Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın Keçiören'de kentsel dönüşüme karşı çıktığını, seçilmesi halinde bu sorunu çözeceğini söyledi.

Yavaş'ın, Ankara'nın sorunlarını çözmediğini ifade eden Altınok, Keçiören'de yaptığı çalışmaları anlattı, açılışını yaptıkları Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin başkenti aydınlattığını belirtti.

YAVAŞ'A CEVAP

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turgun Altınok, "'Mansur Yavaş'ın Londra'daki evi benim mal varlığımdan daha değerli.' demiştiniz. Yavaş'ın takas teklifine ne cevap vereceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biri babadan, anadan kalmış ve belediye başkanı olmadan önce edinişmiş mal. Diğeri belediye başkanı olduktan sonra edinilmiş mal. Bir de oturduğu ev var. Ahlaki değil ama. Ahlaksızca, hayasızca iftiralar ve yalanlar, işi bu noktaya getirdi. 25 milyona şu an oturduğu evi hangi parayla aldı belediye başkanı olduktan sonra onu da bir açıklasın. Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı. Yalan, çamur ve iftiralar atılıyor."

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