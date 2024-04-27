Tekirdağ'da fabrika yangını

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir ayakkabı fabrikasında lastik hamur üretim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ'da fabrika yangını

'ın Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi’nde, bir ayakkabı fabrikasında lastik hamur karma makinesinin bulunduğu bölümde yangın çıktı.

Makinenin bulunduğu bölümden dumanlar çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Tekirdağ'da fabrika yangını - 1

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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