Tekirdağ'da fabrika yangını

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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