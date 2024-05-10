Alzheimer hastası kadından 10 gün sonra acı haber

Eskişehir’de 10 gün önce hayvan otlatmak için çıktığı evine bir daha dönmeyen Alzheimer hastası Arife Sasa, evine 7 kilometre mesafedeki barajda ölü bulundu.

Alzheimer hastası kadından 10 gün sonra acı haber

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’de 10 gündür kayıp olan hastası kadın ölü bulundu.

Mihalıççık ilçesi Büyük Sasa Mahallesi’nde 1 Mayıs saat 06.00 sıralarında hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Arife Sasa, geri dönmeyince yakınları ve komşuları jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, İHH, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama Kurtarma, Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği, Fırtına Arama Kurtarma Derneği ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

10 GÜN SONRA ACI HABER

Ekiplerin karadan ve 4 dronela havadan aradığı kadının cansız bedeni, çalışmaların 10’uncu gününde evine 7 kilometre mesafedeki Süleler Mahallesi’ndeki barajda bulundu.

Sasa’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizli'de ambulansta oksijen tüpü parladı: 2 görevli yaralandı

Denizli'de ambulansta oksijen tüpü parladı: 2 görevli yaralandı

Kamu İhale Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Kamu İhale Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Adalet Bakanı Tunç, BM Genel Kurulunun Filistin kararını değerlendirdi

Adalet Bakanı Tunç, BM Genel Kurulunun Filistin kararını değerlendirdi

Diyarbakır’da 3 otomobil kazaya karıştı: 2 yaralı

Diyarbakır’da 3 otomobil kazaya karıştı: 2 yaralı

Kardeşlerin bulunduğu araç kurşunlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kardeşlerin bulunduğu araç kurşunlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Diyarbakır'da hayvan otlatma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da hayvan otlatma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...