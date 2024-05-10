Alzheimer hastası kadından 10 gün sonra acı haber

Eskişehir’de 10 gündür kayıp olan Alzheimer hastası kadın ölü bulundu.



Mihalıççık ilçesi Büyük Sasa Mahallesi’nde 1 Mayıs saat 06.00 sıralarında hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Arife Sasa, geri dönmeyince yakınları ve komşuları jandarmaya haber verdi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, İHH, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama Kurtarma, Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği, Fırtına Arama Kurtarma Derneği ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.



10 GÜN SONRA ACI HABER



Ekiplerin karadan ve 4 dronela havadan aradığı kadının cansız bedeni, çalışmaların 10’uncu gününde evine 7 kilometre mesafedeki Süleler Mahallesi’ndeki barajda bulundu.



Sasa’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.