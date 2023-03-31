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Amasra'da sit alanı yakınında iş makinesiyle define kazısına 4 gözaltı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, arkeolojik sit alanı yakınında define aramak için iş makinesi ile kazı yapan 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Amasra'da sit alanı yakınında iş makinesiyle define kazısına 4 gözaltı

Amasra'da sit alanı yakınında iş makinesiyle kazısı yapılmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. 

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kum Mahallesi Gençplinius Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre R.K., S.Ç., R.D ve İ.A. define kazısı yapmak için Ankara'dan Amasra'ya geldi.

Amasra'da sit alanı yakınında iş makinesiyle define kazısına 4 gözaltı - 1

4 şüpheli, 1'inci derece arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan, Roma döneminden kalma Bedesten mevkisine 100 metre uzaklıktaki dere kenarında kazı yaptı. Kazı sırasında iş makinesi de kullanıldı.

Çevredekiler, durumdan şüphelenerek polise verdi.

Polis, şüphelileri yakalayıp, kazı çalışmasını durdurdu. Kazı yapan 4 kişi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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