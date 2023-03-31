Amasra'da sit alanı yakınında iş makinesiyle define kazısına 4 gözaltı

Amasra'da sit alanı yakınında iş makinesiyle define kazısı yapılmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kum Mahallesi Gençplinius Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre R.K., S.Ç., R.D ve İ.A. define kazısı yapmak için Ankara'dan Amasra'ya geldi.