Amasya Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Amasya Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Amasya Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Amasya Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Turgay Sevindi kazandı.



CHP adayı Turgay Sevindi 24 bin 667 oy (Yüzde 41,96), AK Parti adayı Mehmet Uyanık 16 bin 795 oy (Yüzde 28,57), MHP adayı Bayram Çelik 13 bin 187 oy (Yüzde 22,43) aldı.

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