Amasya'da çöp dolu TIR'dan kaçak göçmenler çıktı

Amasya’da çöp dolu TIR'da 3 kaçak göçmen bulundu.
Van’dan Ankara’ya doğru gitmekte olan ambalaj atığı yüklü TIR, Taşova kavşağında uygulama noktasında durduruldu.
Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne çekilen TIR'da arama yapıldı. Etrafa ağır koku yayan TIR'ın üstündeki çadırı açan polisler çöplerin arasına saklanmış halde Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmenle karşılaştı.
TIR sürücüsü F.A (32) gözaltına alındı. F.A. kendisine soru soran gazetecilere kaçak göçmenlerin TIR'da olduğunu bilmediğini söyledi.
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