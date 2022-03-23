Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 kişi yaralandı

Amasya'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.



Kadriye Aydoğdu yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Yıldızköy mevkisinde şarampole devrildi.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İlk belirlemelere göre yaralanan 19 kişi, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



VALİ MASATLI: AĞIR YARALIMIZ YOK



Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya-Çorum kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan tarım işçilerini Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yaralıların durumu hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Vali Masatlı, "Kaza sonucu 19 tarım işçimiz yaralanmıştır. Bunlardan 1’i erkek 18'i kadın işçimizdir. Arkadaşlarımız yararlılara gerekli müdahaleyi yaptı. Ağır bir yaralımız yok" diye konuştu.