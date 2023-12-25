Amasya'da yolcu otobüsü kazası: Yaralılar var

Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, çukurdaki çamura saplanarak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Amasya'da yolcu otobüsü kazası: Yaralılar var

Tekirdağ'a gitmek üzere Tokat’tan yola çıkan Hüseyin Y. yönetimindeki yolcu otobüsü, dün akşam merkeze bağlı Aydınca köyü yakınlarında seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Sürüklenen otobüs, ön tekerlekleri çukura düşünce durabildi.

Otobüste bulunan Döndü Başkara, Dilek Say, Meryem Bakar, Cemal Solmaz, Leyla Solmaz ve Büşra Okur yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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