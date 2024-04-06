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Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde M.G. idaresindeki otomobil, Kuzören köyü mevkisinde aynı yönde seyreden F.A.A. yönetimindeki cip ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı - 1

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan N.G. yaralandı. Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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