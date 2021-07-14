Anestezi teknikeri, hastane müdürünü odasında bıçakladı

Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri olan Hakkı K., sabah saatlerinde hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nu odasına girerek 4 yerinden bıçakladı.



Kanlar içinde yere yığılan Şahnaoğlu, sağlık görevlileri tarafından hastanenin acil servisine götürülüp, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren Hakkı K. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.

'BİPOLAR BOZUKLUK' TEŞHİSİ KONULMUŞ



Gözaltına alınan Hakkı K.'ya, 'bipolar bozukluk' teşhisi konulduğu, bu yüzden pandemi döneminde idari izin verildiği öğrenildi.

ATAMA NEDENİYLE BIÇAKLAMIŞ

İznin ardından yakın dönemde işbaşı yapan Hakkı K.'nın, önceki gün Hukuk Servisi'ne atamasının yapıldığı ve bu atama nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Hakkı K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde de pandemi döneminde çalışmak istemesine rağmen idari izne gönderildiğini, işbaşı yaptıktan sonra da hastane müdürü tarafından başka bir serviste görevlendirildiğini söyledi.

Zanlının bu atama nedeniyle Şahnaoğlu'nu bıçakladığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.