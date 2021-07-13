Meslektaşını öldüren doktor için istenen ceza belli oldu

DHA 13.07.2021 - 12:33
İstanbul'da Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz Sümter'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.
MÜEBBET HAPİS TALEBİ
Savcı, suçun canavarca hisle oluşmadığını ve kamu görevi nedeniyle gerçekleşmediği kanaatiyle sanığın müebbet hapsini talep etti.
KAAN EROL'UN AİLESİNDEN TEPKİ
Kaan Erol ailesinin avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirtti.