Meslektaşını öldüren doktor için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da iki yıl önce birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan asistan Dr. Yavuz Sümter'in müebbet hapsi istendi.

DHA 13.07.2021 - 12:33

Meslektaşını öldüren doktor için istenen ceza belli oldu

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İstanbul'da Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz Sümter'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Savcı, suçun canavarca hisle oluşmadığını ve kamu görevi nedeniyle gerçekleşmediği kanaatiyle sanığın müebbet hapsini talep etti.

KAAN EROL'UN AİLESİNDEN TEPKİ

Kaan Erol ailesinin avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirtti.

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