Anestezi uzmanına tacizden dava

Ankara'da bir anestezi uzmanı hekim, ikinci kez hastasını taciz ederken yakalandı. 18 yıl hapsi istenen doktorun, daha önce de burun ameliyatından çıkan hastayı taciz ettiği, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olduğu ortaya çıktı.

Anestezi uzmanına tacizden dava

'da özel bir hastanede ameliyat olan 38 yaşındaki bir kadın, doktorun anesteziden uyanırken kendisini ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

suçlamaları reddetti ancak taciz kameralar tarafından belirlendi.

18 YIL HAPİS İSTEMİ

Doktor hakkında "kendini savunamayacak durumdaki kişiye nitelikli cinsel saldırı" suçlamasından 18 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

DOKTORUN İLK VUKUATI DEĞİL

Zanlının geçen yıl da bir kamu hastanesinde burun ameliyatından çıkan hastayı taciz ettiği, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olduğu ve kamudan ihraç edildiği ortaya çıktı.

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