Anestezi uzmanına tacizden dava

Ankara'da özel bir hastanede ameliyat olan 38 yaşındaki bir kadın, doktorun anesteziden uyanırken kendisini taciz ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.



Doktor suçlamaları reddetti ancak taciz kameralar tarafından belirlendi.



18 YIL HAPİS İSTEMİ



Doktor hakkında "kendini savunamayacak durumdaki kişiye nitelikli cinsel saldırı" suçlamasından 18 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

DOKTORUN İLK VUKUATI DEĞİL

Zanlının geçen yıl da bir kamu hastanesinde burun ameliyatından çıkan hastayı taciz ettiği, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olduğu ve kamudan ihraç edildiği ortaya çıktı.