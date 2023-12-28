ANKA-3 ilk uçuşunu yaptı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3 bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Test uçuşunun görüntüsünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaştı.

ANKA-3 ilk uçuşunu yaptı

Cumhurbaşkanı , TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız ANKA III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, ANKA-3'ün ilk uçuşundan görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

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