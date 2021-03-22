Ankara Barosu'ndan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin iptali için dava

Barodan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile feshedildiği bildirildi.



Söz konusu kararın "fonksiyon gasbı nedeniyle yok hükmünde olduğu" savunulan açıklamada, kararın Anayasa'ya aykırılık taşıdığı iddiasıyla yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştayda dava açıldığı belirtildi.



Dava dilekçesinde, davaya konu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesine ilişkin Anayasa'ya aykırılık itirazında da bulunulduğu kaydedilen açıklamada, başvurunun Danıştay 10. Dairesince inceleneceği ifade edildi.

