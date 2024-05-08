Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden 7/24 uzman hekim poliklinik iddiasına yalanlama

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada, hastanede 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden 7/24 uzman hekim poliklinik iddiasına yalanlama

Bilkent Şehir Hastanesi internet sitesi üzerinden yayımladığı basın açıklamasında, 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Sosyal medya platformlarında yer alan, hastanemizde 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiaları asılsızdır. İhtiyaç duyulan branşlarda ve sürelerde mevzuat çerçevesinde uygulama yapılmaktadır. Eğitim Araştırma Hastanelerinde Asistan Hekimlerin rutin ve ayda 8’i geçmeyen nöbet uygulaması haricinde bir durum söz konusu değildir. Meslektaşlarımızın gerçek dışı paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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