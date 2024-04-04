imsakiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz ped desteği (Ücretsiz ped desteği nasıl alınır?)

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ayda 1 defa ücretsiz Hijyenik Ped desteği sağlanacağını duyurdu. Kadınların, pedlerini ABB Kadın Dayanışma Merkezi'nden ücretsiz olarak alabileceği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz ped desteği (Ücretsiz ped desteği nasıl alınır?)

Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın Dayanışma Merkezi, kadınlara ayda bir defa 1 paket hijyenik ped desteği sağlanacağını duyurdu. Kadınlar her ay 1 paket ücretsiz hijyenik pedi Kadın Danışma Merkezlerinden alabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz ped desteği (Ücretsiz ped desteği nasıl alınır?) - 1

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda; "Aylık Döngünüze 1 Paket Hijyenik Ped Desteği Bizden! Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak kadınlara "Ayda Bir Defa 1 Paket Hijyenik Ped" desteği sağlıyoruz. Hijyenik pedinizi ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz." denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...