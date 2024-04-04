Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz ped desteği (Ücretsiz ped desteği nasıl alınır?)

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda; "Aylık Döngünüze 1 Paket Hijyenik Ped Desteği Bizden! Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak kadınlara "Ayda Bir Defa 1 Paket Hijyenik Ped" desteği sağlıyoruz. Hijyenik pedinizi ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz." denildi.