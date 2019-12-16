Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 gözaltı

Ankara merkezli soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı" gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.

gözaltı.jpg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattıkları" iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, çıkar amaçlı suç örgütü kurup yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda Antalya'da 2, Bursa'da 7 ve İstanbul'da 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri belirtildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...