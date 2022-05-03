Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları akşam saatlerinde Başkent'te etkili olması beklenen kuvvetli yağış için uyardı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"