Ankara Valiliği'nden şiddetli yağış uyarısı

Yurdun büyük bir bölümünde yarın yine şiddetli yağış bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağış; Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde etkili olacak.



Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; 9 Haziran 2023 Cuma günü ilimiz çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." denildi.

Valilik; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar olabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Başkent'te hafta sonu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su basmıştı.



DAİRENİN İÇİNDEN SEL AKTI