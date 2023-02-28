Ankara ve Diyarbakır'da deprem sonrası fahiş kira artışına soruşturma

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce vatandaş farklı illere göç etti.

Göç nedeniyle Mersin, Konya ve Ankara ve Diyarbakır gibi illerde ev fiyatları ve kiralarda yaşanan fahiş artış tepki çekti.

Ankara'da son 20 günde konut satışı ve kira bedellerinde ciddi artışlar yaşandığı tespit edildi. Diyarbakır'da da konut satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar yaşandığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların yoğun şekilde Ankara'ya geldikleri belirtilerek, bu durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler geldiği aktarıldı.

Bunun üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir." bilgisine yer verildi.

DİYARBAKIR'DA DA İNCELEME BAŞLATILDI

Diyarbakır'da da diğer illerde olduğu gibi yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar tespit edildi.



İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince sahada bu yönde tespitler yapılmasının üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.