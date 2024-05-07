Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını sırtından bıçaklayıp öldürdü

Ankara ’da 15 yaşındaki çocuk, ablasını sırtından bıçaklayarak öldürdü. Olay, 26 Nisan günü Altındağ ilçesine bağlı General Zeki Doğan Mahallesi’ndeki 551. Sokak’ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. 15 yaşındaki E.İ, kendisinden bir yaş büyük ablası B.S.İ. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.İ, ablasını sırtından bıçakladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S.İ. yaşamını yitirdi.



Saldırıyı gerçekleştiren ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen E.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı.