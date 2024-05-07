Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını sırtından bıçaklayıp öldürdü

Ankara’da psikolojik problemleri olduğu ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı ablasını sırtından bıçakladı. 16 yaşındaki genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını sırtından bıçaklayıp öldürdü

’da 15 yaşındaki çocuk, ablasını sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 26 Nisan günü Altındağ ilçesine bağlı General Zeki Doğan Mahallesi’ndeki 551. Sokak’ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi.

15 yaşındaki E.İ, kendisinden bir yaş büyük ablası B.S.İ. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını sırtından bıçaklayıp öldürdü - 1

Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.İ, ablasını sırtından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S.İ. yaşamını yitirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen E.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı.

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