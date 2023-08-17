"Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kalktı" haberlerine ABB’den açıklama

ABB’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Değerli hemşehrilerimiz,



Bazı art niyetli kişiler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin otobüs ve metrolarda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz kartlarını iptal etme kararı aldığını yaymaktadır. Bu yalandır. Ücretsiz taşıma yetkisi kanunla belirlenmektedir. Belediyemizin böyle bir kararı bulunmamaktadır. ÖZEL Halk Otobüsleri, kötü ekonomi, artan maliyetler ve mazot fiyatları nedeniyle TÜM TÜRKİYE’DE ücretsiz taşıma hizmetini Ekim ayında durdurma kararı almıştır. ÖZEL Halk Otobüsleri, ücretsiz taşıma karşılığında talep ettikleri destekleri Bakanlıklardan alırlarsa bu kararı uygulamayacaktır. Bu kararın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi bulunmamaktadır.



Saygılarımızla."