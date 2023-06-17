Ankara'da böcek ilacından ölüm: Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Apartmana gelen itfaiye ekipleri, dışarıdan itfaiye aracının merdiveniyle kuşun bulunduğu kata ulaştı. İtfaiye görevlisinin müdahalesi sırasında kuş, açık olan teras penceresinden dışarı kaçtı.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Keçiören'de ilçesinde 16 Haziran 2023'te bir apartmanda ikamet eden ailenin baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle yaptığı ihbar üzere adrese sağlık ekipleri yönlendirilmişti.



2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, polis, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerinin çalışmaları sonrası, zehirlenme belirtisi gösteren 1'i ağır 10 kişi de hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

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