Ankara'da caddeler göle döndü

Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatını olumsuz etkiledi.



Ülke genelinde etkili olan sağanak yağış Ankara'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisi artırdı.



Öğlen saatlerinde de devam eden yağış nedeniyle Keçiören ilçesinde caddeler göle döndü.



Valilikten yapılan açıklamada öğle saatlerinden i tibaren ankara merkez dahil olmak üzere , birçok ilçede sağnak yağış beklendiği belirtildi. Ooluşabilecek ani sel ve su baskınıyla rüzgar, dolu ve yıldırım riskine karşı uyarı yapıldı.