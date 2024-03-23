Ankara'da çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Ankara-Eskişehir kara yolu Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi mevkisinde sabah saatlerinde Bağlıca yönüne giden Etimesgut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonu, şoförün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, şoför ile kamyonun arkasındaki bölmede ayakta tutunarak giden 2 temizlik işçisi araçtan düşerek yaralandı.
Hafif yaralanan şoför ve işçiler, hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kamyonun yoldan çıkarak devrildiği, bu sırada arkadaki 2 işçinin düştüğü görüldü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Ankara