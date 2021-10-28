Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesinde kamyonet ile TIR çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Haberler - İHA 28.10.2021 - 09:40

Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Haymana’ya bağlı Çalış Mahallesi yolu üzerinde Ali Ç. idaresindeki kamyonet karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki sürücüler itfaiye sağlık ve polis ekibine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde Ali Ç. ve yanında bulunan 2 Afgan uyruklu kişiden 1’i yaşamını yitirirken, TIR sürücü ve Afgan uyruklu kişinin yaralandığını belirledi.

Kazada yaralananlar Haymana Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada yaşamını yitirilenlerin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

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