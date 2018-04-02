Ankara'da kritik Suriye zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye üçlü zirvesi için Ankara'da bir araya gelecek.



Zirve 4 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ana gündem başlığı, Suriye'de siyasal çözüm olacak. 3 garantör ülke, Suriye'deki son durumu ele alacak.



Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, Astana süreci sonunda tesis edilen gerginliği azaltma bölgeleri, siyasal çözüm için atılacak adımlar ve terörle mücadele masadaki başlıklar olacak.



Suriye zirvesinden bir gün önce, 3 Nisan Salı günü ise, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin yedinci toplantısı yapılacak.



Erdoğan ve Putin'in eşbaşkanlığındaki düzenlenecek toplantıda, ikili ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak.



Ekonomi başlığında ise Türk Akımı Projesi, Akkuyu Nükleer Santrali ve S-400 hava savunma sistemi gibi önemli konular masada olacak.



Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin resmi temel atma töreni de katılacak.



Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alınacak.



