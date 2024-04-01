Ankara’da muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 4’ü ağır 23 yaralı

Kavga sonucu taraflardan H.Ş., C.Ş., E.A. ve T.S. aldıkları bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı.



Hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilen 4 kişi Ankara ve Çankırı’daki çevre hastanelere nakledildi.



Olaya karışan diğer 19 yaralının ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.