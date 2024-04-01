Ankara’da muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 4’ü ağır 23 yaralı

Ankara’da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 4’ü ağır 23 kişi yaralandı.
Olay, Kalecik ilçesi Satılar Mahallesi’nde meydana geldi.
İddialara göre, oy sayımı esnasında mevcut muhtar Fatih Akgül ile rakibi Ö.B’nin yakınları arasında bıçaklı kavga çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kavga sonucu taraflardan H.Ş., C.Ş., E.A. ve T.S. aldıkları bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı.
Hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilen 4 kişi Ankara ve Çankırı’daki çevre hastanelere nakledildi.
Olaya karışan diğer 19 yaralının ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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