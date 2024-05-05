Nemrut'ta mayıs ayında 5 metrelik kar

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı yolunda mayıs ayına rağmen kar kalınlığı 5 metreyi buldu.

Nemrut'ta mayıs ayında 5 metrelik kar

Zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün yer aldığı Nemrut Kalderası kentin önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği kaldera bu yılda yoğun kar yağışı aldı. Geçtiğimiz günlerde Tatvan Kaymakamlığı tarafından zirveye kadar olan karla kaplı yolu açılan Nemrut’ta mayıs ayına girilmesine rağmen halan yer yer 5 metreyi bulan kar tünelleri bulunuyor.

2 bin 250 rakım yüksekte bulunan mükemmeliyet ödüllü krater gölünü görmek isteyen birçok ziyaretçi kalderaya akın ederken kar tünellerinin içinde geçerek zirveye ulaşıyor.

Yolu kardan tünelleri andıran kaldera yolu yılın büyük bölümü kapalı kalırken, zirveden kaldera içine kadar olan kısmın ise kısa süre sonra açılması planlanıyor.

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