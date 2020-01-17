Ankara'da otel camından rastgele ateş

Ankara'da otelin camından etrafa silahla rastgele ateş açan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek yakalandı.



Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi Kuruçeşme Sokak'ta Yasin B, kaldığı otelin 5. katındaki odasının camından etrafa rastgele ateş açmaya başladı.



İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelerek çevre güvenliğini alan polis ekipleri, Yasin B'nin teslim olması için ikna çalışmalarına başladı.



ÖZEL HAREKATTAN DESTEK İSTENDİ

Şüphelinin teslim olmaması üzerine operasyon için özel harekat polislerinden destek istendi. Altındağ İlçe Emniyet Müdürü'nün çabasıyla Yasin B. ikna edildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

ÇEVREDEKİ ARAÇLARA MERMİ



Olay yerinde inceleme yapan polis, Yasin B'nin açtığı ateş sonucu bazı araçların isabet aldığını belirledi.



VALİDEN AÇIKLAMA



Ankara Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Altındağ ilçemiz Ulus-Anafartalar bölgesinde etrafa rastgele ateş açan kişi, güvenlik kuvvetlerimizce yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alınmış olup herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir." ifadesine yer verdi.

