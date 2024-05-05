Ankara'da silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir mesire alanında iki kişinin tartışması büyüyünce silahlar ateşlendi. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde bulunan bungalov evleri yapan Y.E.H. ile mesire alanın işletmecisi Murat Yılmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından Y.E.H., işletmeci Yılmaz ve işletme çalışanı Alaeddin Albaba’yı silahla vurdu.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yılmaz olay yerinde, Albaba ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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